Лоза призвал сжалиться над поступившей в вуз без экзаменов Валей Карнавал

Лоза заявил, что Валя Карнавал не смогла бы поступить в вуз без блата

Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировала новости о поступлении певицы и блогера Вали Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) в Финансовый университет без экзаменов. Его цитирует «Общественная служба новостей».

Лоза указал на то, что не знал о существовании Карнавал до скандала. «Оказывается, у нее всего 9 классов школы за плечами. Ребята, о каких экзаменах с ее интеллектуальными возможностями вы говорите, сжальтесь над ней, человек взялся за ум и решил грызть гранит науки», — сказал он, добавив, что певица никогда бы не поступила в университет «без блата».

По мнению композитора, исполнительница сама осознает, что «никакие ЕГЭ она в жизни не сдаст». «Другой вопрос — будет ли она в принципе учиться и появляться на парах, но одно стремление стать умнее должно встречаться овациями», — отметил Лоза, добавив, что не стоит искать справедливости в данной истории.

Ранее звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова возмутилась поступлением Вали Карнавал в вуз без экзаменов.