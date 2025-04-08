Звезда «Ворониных» возмутилась поступлением Вали Карнавал в вуз без экзаменов

Актриса Волкова возмутилась поступлением Вали Карнавал в вуз без сдачи ЕГЭ

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова прокомментировала новости о поступлении певицы и блогера Вали Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) в Финансовый университет без экзаменов. Мнением актриса поделилась в личном Telegram-канале.

«Грустно от самой возможности, что подобное может произойти в том вузе, к которому я всегда относилась с уважением. Где я сдавала экзамены, волновалась перед зачетами, ночами зубрила билеты», — заявила выпускница Финансового университета Волкова.

По мнению артистки, в вузах не должно существовать поблажек для медийных личностей. «Это личная зона ответственности каждого — учиться, быть образованным человеком. Времени не хватает? А кому хватает?» — возмутилась Волкова. Актриса добавила, что особым отношением могут пользоваться спортсмены, которые жертвуют всем ради достижения цели.

Ранее сообщалось, что Валю Карнавал раскритиковали за поступление в вуз без экзаменов. Школьники выразили возмущение тем, что девушка заняла место абитуриентов, которые годами готовились к ЕГЭ.