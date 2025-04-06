Валя Карнавал поступила в вуз без экзаменов и была раскритикована

«АИФ»: Певицу Валю Карнавал раскритиковали за поступление в вуз без экзаменов

Певица и блогер Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) поступила в московский вуз без сдачи экзаменов и была раскритикована. Об этом пишет aif.ru («АИФ»).

По информации издания, 23-летняя исполнительница поступила в Финансовый университет в конце учебного года. «Школьники выразили возмущение тем, что девушка, имеющая образование всего лишь 9 классов, заняла место абитуриентов, которые годами готовились к ЕГЭ», — говорится в материале.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал вокальные данные Вали Карнавал. «Если вы неуч и глупое существо, хотите просто заработать денег, потому что вам кажется, что вы обязательно станете миллиардером или миллионером... Тех, кто на это ведется, я считаю глупыми людьми», — заявил он.