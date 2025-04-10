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11:10, 10 апреля 2025Экономика

В России начали закрываться китайские автосалоны

ТАСС: С начала года в России закрылось более 210 автосалонов китайских брендов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

С января по март текущего года в России закрылось более 210 автосалонов китайских брендов, что в три раза больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом со ссылкой на исследование «Газпромбанк автолизинг» сообщает ТАСС.

За весь прошлый год закрылись только 187 точек, но теперь, на фоне резкого падения продаж автомобилей в России, процесс ускорился.

Лидерами по числу прекративших работу точек стали бренды Bestune (26 закрытий) и Kaiyi (20 закрытий). Также в первую десятку вошли DFM, Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto. Эксперты ожидают, что если тренд сохранится ещё один-два квартала, то общий объём автосалонов в России новь упадёт значительно ниже четырех тысяч.

К началу апреля лидером по числу точек в России остается Chery (206 локаций), на втором месте идет Changan (200 локаций), а за ним Geely (199 локаций). При этом отдельные бренды увеличивают число салонов, так у южнокорейской KGM (бывший SsangYong) открылись 24 точки.

Всего в России в первом квартале открылось 124 новых автосалона, что в два раза меньше чем за тот же период в прошлом году.

Ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, что по итогам марта 2025 года суммарные объемы продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали на 45 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го, до 83,1 тысячи единиц.

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