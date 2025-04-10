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15:23, 10 апреля 2025Культура

Звезда «Гарри Поттера» сыграет в фильме уехавшего из России режиссера

Звезда «Гарри Поттера» Меллинг сыграет в фильме режиссера Кантемира Балагова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: FS / Globallookpress.com

В фильме российского режиссера Кантемира Балагова, который покинул Россию, сыграет звезда «Гарри Поттера» Гарри Меллинг, исполнивший во франшизе роль Дадли Дурсля. Об этом пишет Deadline.

По данным источника, артист сыграет одну из главных ролей в картине Butterfly Jam («Варенье из бабочек»), которая станет первой англоязычной полнометражной работой кинематографиста. Подробности о персонажах держатся в тайне.

Ранее стало известно, что актеры Барри Кеоган и Райли Кио, известные по голливудским и оскароносным проектам, ведут переговоры о съемках в фильме Балагова. Сюжет фильма посвящен историям кабардинских мигрантов в США, а также сложным отношениям между отцом и сыном.

Кантемир Балагов известен благодаря фильмам «Теснота» и «Дылда», которые показали на Каннском кинофестивале. Спустя некоторое время постановщик уехал в Штаты, где принял участие в создании первого сезона сериала «Одни из нас».

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