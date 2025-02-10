Голливудские звезды сыграют в фильме уехавшего из России режиссера

Барри Кеоган и Райли Кио сыграют в фильме уехавшего из России Кантемира Балагова

Актеры Барри Кеоган и Райли Кио, известные по голливудским и оскароносным проектам, ведут переговоры о съемках в первом англоязычном полнометражном фильме российского режиссера Кантемира Балагова, который покинул Россию. Об этом сообщает Variety.

По информации издания, звезда «Дюнкерка» Кеоган и звезда «Безумного Макса» Кио сыграют одни из главных ролей в картине. Сюжет фильма посвящен историям кабардинских мигрантов в США, а также сложным отношениям между отцом и сыном. Кого именно сыграют актеры, не уточняется.

Кантемир Балагов известен благодаря своим фильмам «Теснота» и «Дылда», которые показали на Каннском кинофестивале. Спустя некоторое время, постановщик уехал в Штаты, где принял участие в создании первого сезона сериала «Одни из нас».

Ранее стало известно, что Балагов приступил к работе над новым проектом после перерыва и объявления об уходе из кино.