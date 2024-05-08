Кантемир Балагов приступил к работе над фильмом про эмигрантов в США

Режиссер Балагов снимет фильм на английском языке про кабардинских эмигрантов

Российский режиссер и сценарист Кантемир Балагов, уехавший в США, приступил к работе над новым полнометражным фильмом на английском языке. Об этом сообщает Deadline.

Картина получит название Butterfly Jam («Варенье из бабочек», или «Бабочковый джем»). В центре сюжета проекта будет история двух кабардинцев, отца и сына, которые эмигрировали из России в Нью-Джерси, США. Отмечается, что в фильме будет показана история сложных взаимоотношений родителя и ребенка, в которых сын будет наделять отца теми качествами, которыми тот не обладает.

По данным издания, продюсерами проекта выступят кинематографист Александр Роднянский, а также студии Why Not Productions и Goodfellas. Сейчас создатели проекта проводят кастинг на роли в картине.

Дебютной работой Балагова стал полнометражный фильм «Теснота», который вышел на экраны в 2017 году. Картина была показана на Каннском кинофестивале, а также завоевала награду Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) в программе «Особый взгляд». Через два года режиссер представил фильм «Дылда», который был выдвинут на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В 2023 году Балагов заявил, что прекращает работу в кино. Комментируя свое решение, кинематографист написал: «Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно». Позже стало известно, что режиссер передумал.