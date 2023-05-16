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17:20, 16 мая 2023Культура

Заявивший два месяца назад об уходе из кино Кантемир Балагов вернулся к работе

Заявивший два месяца назад об уходе из кино режиссер Кантемир Балагов вернулся к работе

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский кинорежиссер и сценарист Кантемир Балагов, который в начале апреля заявил об уходе из кино, вернулся к работе и написал сценарий для нового фильма. Об этом сообщает «Афиша Daily».

Отмечается, что сценарий написан на английском языке. По словам продюсера Александра Роднянского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Балагов может приступить к съемкам нового фильма уже в этом году.

«Кантемир Балагов будет, конечно, [работать] режиссером, и он работает над своим следующим фильмом. Я был удивлен эмоциональной реакции такого количества СМИ, которые решили откликнуться на эмоциональное высказывание талантливого молодого режиссера, прореагировавшего на один из сюжетов, связанных с развитием фильма», — отметил продюсер.

Ранее Балагов заявил, что прекращает работу в кино. Комментируя свое решение, кинематографист написал: «Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно». Кроме того, он удалил все свои аккаунты в социальных сетях.

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Варвара Кошечкина
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