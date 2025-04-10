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21:13, 10 апреля 2025Экономика

Звезда сериала «Физрук» рассказал о самой безумной покупке

Актер Владимир Сычев рассказал, что в 90-е годы купил дом на Канарских островах
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Владимир Сычев признался, что свою самую безумную покупку он совершил в 1990-е годы. О ней он рассказал в интервью «Телепрограмме».

Звезда сериала «Физрук» рассказал, что тогда он приобрел дом на Канарских островах, однако через некоторое время его лишился. «Я его потерял. Там была сложная ситуация, надо было платить налоги. Я сначала приезжал жить в этот дом, потом не мог там находиться — и в итоге за долгую неуплату испанское государство у меня этот дом отжало», — поделился воспоминанием Сычев. Актер добавил, что в данный момент занимается строительством «дома для жизни». «Построю — расскажу. А то бывает, что расскажешь — и ничего не склеится», — заключил он.

Накануне актриса Наташа Бардо похвасталась жизнью в Подмосковье. Она сообщила, что в загородном доме ей проще выспаться и отдохнуть, чем в квартире в столице.

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