Звезда сериала «Физрук» рассказал о самой безумной покупке

Актер Владимир Сычев рассказал, что в 90-е годы купил дом на Канарских островах

Российский актер Владимир Сычев признался, что свою самую безумную покупку он совершил в 1990-е годы. О ней он рассказал в интервью «Телепрограмме».

Звезда сериала «Физрук» рассказал, что тогда он приобрел дом на Канарских островах, однако через некоторое время его лишился. «Я его потерял. Там была сложная ситуация, надо было платить налоги. Я сначала приезжал жить в этот дом, потом не мог там находиться — и в итоге за долгую неуплату испанское государство у меня этот дом отжало», — поделился воспоминанием Сычев. Актер добавил, что в данный момент занимается строительством «дома для жизни». «Построю — расскажу. А то бывает, что расскажешь — и ничего не склеится», — заключил он.

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