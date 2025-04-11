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13:33, 11 апреля 2025Забота о себе

101-летний профессор раскрыл секрет долголетия

101-летний профессор Шарффенберг назвал секретом долголетия отказ от сахара
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: YouTube

Американский профессор Школы общественного здравоохранения Университета Лома-Линда, Калифорния, Джон Шарффенберг отметил 101-летие и раскрыл свою диету, благодаря которой живет так долго. Его слова приводит издание La Razon.

Как отметил Шарффенберг, он придерживается диеты, которая подразумевает отказ от мяса, но включает яйца и молочные продукты. Также профессор ограничил употребление сахара, поскольку этот продукт приводит к ожирению и проблемам с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, он исключил из рациона насыщенные жиры, так как они повышают уровень холестерина в крови.

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Еще одним секретом долголетия Шарффенберг назвал регулярные физические упражнения, которые, по его мнению, даже важнее правильного питания. В пожилом возрасте достаточно уделять занятиям полчаса в день. Кроме того, профессор признался, что никогда не курил, не употреблял алкоголь и не имел избыточного веса, увеличивающего риск развития сахарного диабета, гипертонии и рака.

Ранее врач Алексей Калинчев рассказал, как отказаться от мяса без вреда для здоровья. По словам медика, такой тип питания не приведет к проблемам с организмом при компенсации недостатка белка.

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