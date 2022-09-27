Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач назвал способ отказаться от мяса без вреда для здоровья

Диетолог Калинчев: при отказе от мяса нужно есть яйца и кисломолочные продукты

Фото: Jason Leung / Unsplash

При отказе от мяса нужно есть больше кисломолочных продуктов и яиц, посоветовал диетолог Алексей Калинчев. В беседе с изданием Ura.ru он назвал способ, позволяющий отказаться от мясных блюд без вреда для здоровья.

По словам Калинчева, отказ от мяса не нанесет вред здоровью, если компенсировать недостаток белка за счет других продуктов животного происхождения — например, яиц и кисломолочных напитков.

Врач пояснил, что мясо является источником аминокислот, и, отказываясь от него, человек недополучает полезные микроэлементы. Если человек не любит мясо, ему стоит переключиться на рыбу и яйца.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021
Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
ЗажралисьРоссияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
8 июня 2018

В то же время Калинчев считает распространенное мнение о связи вегетарианства с анемией мифом. «Можно очень много есть красного мяса, но иметь анемию, или вообще не есть и иметь хороший гемоглобин. И потеря железа может происходить у женщин во время месячных или при гинекологических заболеваниях», — добавил Калинчев.

Ранее диетолог Антон Брыкин рассказал, сколько можно съедать в сутки чеснока и лука без вреда для здоровья. Он посоветовал ограничиться суточной порцией не больше 100 граммов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
США отказались запрещать Киеву бить по присоединенным к России территориям
Гузеева пожаловалась на отравленный арбуз
Анна Семенович показала фигуру в бикини
Польша согласилась передать Германии излишки нефти
Глава Каталонии заявил о намерении провести новый референдум о независимости
ВВС США испытают самолет с боевым лазером в 2023 году
В ДНР появится новый заповедник
В Херсонской области назвали предварительные результаты референдума
Дизайнер предложил невесте похудеть перед примеркой во избежание переплаты
Жители регионов заинтересовались премиальным жильем в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.