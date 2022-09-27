Врач назвал способ отказаться от мяса без вреда для здоровья

Диетолог Калинчев: при отказе от мяса нужно есть яйца и кисломолочные продукты

При отказе от мяса нужно есть больше кисломолочных продуктов и яиц, посоветовал диетолог Алексей Калинчев. В беседе с изданием Ura.ru он назвал способ, позволяющий отказаться от мясных блюд без вреда для здоровья.

По словам Калинчева, отказ от мяса не нанесет вред здоровью, если компенсировать недостаток белка за счет других продуктов животного происхождения — например, яиц и кисломолочных напитков.

Врач пояснил, что мясо является источником аминокислот, и, отказываясь от него, человек недополучает полезные микроэлементы. Если человек не любит мясо, ему стоит переключиться на рыбу и яйца.

В то же время Калинчев считает распространенное мнение о связи вегетарианства с анемией мифом. «Можно очень много есть красного мяса, но иметь анемию, или вообще не есть и иметь хороший гемоглобин. И потеря железа может происходить у женщин во время месячных или при гинекологических заболеваниях», — добавил Калинчев.

Ранее диетолог Антон Брыкин рассказал, сколько можно съедать в сутки чеснока и лука без вреда для здоровья. Он посоветовал ограничиться суточной порцией не больше 100 граммов.