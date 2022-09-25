Диетолог назвал безопасную суточную дозу чеснока и лука

Врач Брыкин посоветовал употреблять не более 70-100 граммов чеснока и лука в сутки

Врач, спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин в беседе с RT назвал безопасную суточную дозу чеснока и лука.

По его словам, луковицы растений стимулируют выделение желчи, раздражают стенки желудка, что может причинить вред при заболеваниях ЖКТ: панкреатите, язве, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Специалист подчеркнул, что, ограничивая употребление лука и чеснока в свежем виде до 70-100 граммов в сутки в несколько приемов пищи, можно получить все их полезные свойства без вреда для ЖКТ.

Врач также предупредил, что небезопасным способом профилактики и лечения ОРВИ можно назвать закапывание экстракта лука или чеснока в нос или рот. «Такое народное средство угрожает ожогом слизистых оболочек и может привести к обратному эффекту. Лук и чеснок содержат фитонциды, которые подавляют развитие патогенных вирусов и бактерий, а также иммуномодулирующие и иммуностимулирующие компоненты», — предупредил он.

Ранее диетолог Маргарита Королева посоветовала есть лук и чеснок для профилактики отравлений из-за некачественного шашлыка или плохо промытого салата. По ее словам, они обеспечивают профилактику воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта.

