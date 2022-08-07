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Россиянам назвали продукты для очищения организма

Диетолог Королева посоветовала включить в рацион брокколи и шпинат для очищения организма

Фото: Unsplash

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Маргарита Королева назвала продукты, употребление которых поможет очистить организм от токсинов. Ее комментарий передает радио Sputnik.

Как отметила Королева, нездоровая пища и спиртные напитки могут приводить к развитию серьезных заболеваний. Чтобы предотвратить их негативное влияние на здоровье, диетолог посоветовала употреблять ряд овощей, которые способствуют детоксикации организма.

В частности, врач порекомендовала включить в рацион крестоцветные овощи, к которым относятся брокколи, цветная капуста, белокочанная капуста и шпинат. Как объяснила Королева, в этой группе продуктов содержится сера, которая обеспечивает усвоение белка и входит в состав глутатиона — фермента печени, помогающего очищать организм.

Для профилактики отравлений из-за некачественного шашлыка или плохо промытого салата, врач посоветовала есть лук и чеснок. «Чеснок и лук, помимо массы других полезных веществ, содержат природные антибиотики. Они обеспечивают профилактику воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта», — отметила Королева.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о вреде дыни. По ее словам, этот продукт не следует употреблять людям с обострением язвы желудка или с сахарным диабетом.

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Евгения Наумова
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