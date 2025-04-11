Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:10, 11 апреля 2025Ценности

«Ангел» Victoria's Secret вышла в свет в полупрозрачном платье

Венгерская топ-модель Барбара Палвин вышла в свет в черном полупрозрачном платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Gilbert Flores / Variety / Getty Images

Венгерская топ-модель Барбара Палвин посетила церемонию вручения премии Fashion Trust US Awards 2025 в Голливуде в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

31-летняя манекенщица вышла в свет с 32-летним супругом Диланом Спроусом. Для данного случая «ангел» Victoria's Secret выбрала черное макси-платье с полупрозрачной юбкой, сквозь которую просвечивалось нижнее белье.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Помимо этого, звезда надела остроносые туфли, а в качестве аксессуаров она выбрала сумку-клатч в тон наряду. В свою очередь ее избранник предстал перед публикой в черном классическом костюме, белой рубашке и галстуке-боло.

В марте «ангел» Victoria's Secret снялась в откровенном образе для бренда. Манекенщица предстала на размещенном кадре в бюстгальтере бежевого цвета.

    Обсудить
    Последние новости

    США призвали Россию освободить американского наемника. Его осудили за службу на стороне ВСУ

    Россиянина приговорили к 12 годам колонии за похищение и изнасилование бывшей возлюбленной

    Тревел-блогер раскрыл причину популярности русских женщин у мужчин в США

    ChatGPT удалось запустить на 16-летнем iPhone

    Недовольному небритыми ногами недавно родившей жены мужчине дали совет

    В МИД рассказали о канале связи между Россией и Украиной

    ВСУ в начале оккупации Гуева атаковали жителей дронами

    Раскрыта причина возможного вывода украинских войск из Горнальского монастыря

    Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ

    В России назвали главное препятствие для возвращения иностранных компаний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше