«Ангел» Victoria's Secret вышла в свет в полупрозрачном платье

Венгерская топ-модель Барбара Палвин вышла в свет в черном полупрозрачном платье

Венгерская топ-модель Барбара Палвин посетила церемонию вручения премии Fashion Trust US Awards 2025 в Голливуде в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

31-летняя манекенщица вышла в свет с 32-летним супругом Диланом Спроусом. Для данного случая «ангел» Victoria's Secret выбрала черное макси-платье с полупрозрачной юбкой, сквозь которую просвечивалось нижнее белье.

Помимо этого, звезда надела остроносые туфли, а в качестве аксессуаров она выбрала сумку-клатч в тон наряду. В свою очередь ее избранник предстал перед публикой в черном классическом костюме, белой рубашке и галстуке-боло.

В марте «ангел» Victoria's Secret снялась в откровенном образе для бренда. Манекенщица предстала на размещенном кадре в бюстгальтере бежевого цвета.