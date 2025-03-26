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12:47, 26 марта 2025Ценности

«Ангел» Victoria's Secret снялась в откровенном образе для бренда

Топ-модель Барбара Палвин снялась в бежевом бюстгальтере для бренда Intimissimi
Мария Винар
Барбара Палвин

Барбара Палвин. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Венгерская топ-модель Барбара Палвин снялась в откровенном образе для бельевого бренда Intimissimi. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре в бюстгальтере бежевого цвета. «Ангел» Victoria's Secret позировала перед камерой с распущенными волосами и нюдовым макияжем. В качестве украшений она выбрала золотое ожерелье, оформленное двумя тонкими цепями.

Фото: @realbarbarapalvin

Поклонники Палвин оценили фотосессию в комментариях под постом. «Барбара в последнее время сияет», «Она сейчас красивее, чем когда-либо», «Идеальная женщина», «Очень сексуально», «Огонь», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Барбара Палвин посетила Неделю моды в Париже в откровенном боди.

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