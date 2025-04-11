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14:34, 11 апреля 2025Бывший СССР

Азаров раскритиковал новый учебник по истории Украины

Экс-премьер Украины Азаров назвал новый учебник по истории чушью
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Николай Азаров

Николай Азаров . Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал новый учебник по истории страны. Об этом он написал в Telegram-канале.

Азаров указал на то, что в учебнике сказано, что при нынешнем президенте Владимире Зеленском было построено 500 мостов. Он назвал это чепухой, в которую мало кто поверит, так как в Киеве сейчас в аварийном состоянии находятся и мост Патона, и Метромост. Он добавил, что на Украине множество аварийных мостов, которые за 11 лет не ремонтировались.

Азаров также назвал «чушью несусветной» информацию о том, что при Зеленском было построено 14 тысяч километров дорог. По его словам, за эти годы невозможно было построить столько дорог, исходя из строительных мощностей Украины.

«Поэтому это просто ложь. Конечно, юных и доверчивых школьников не сложно обмануть, но меня-то обмануть невозможно, я очень хорошо знаю все возможности Украины», — заключил Азаров.

Ранее школьникам 11-х классов на Украине выдали восхваляющие Зеленского учебники по истории. Отмечается, что в издании ничего не сказано о скандалах и коррупции, с которой связаны некоторые проекты президента.

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