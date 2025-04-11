Блогеры описали регион России словами «хочется возвращаться снова и снова»

Российские путешественники побывали в Калининградской области и описали регион словами «хочется возвращаться снова и снова». Своими впечатлениями они поделились в блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен».

Помимо Калининграда, тревел-блогеры посоветовали посетить Светлогорск. «Этот город, словно сошедший со страниц сказки, очаровывает своими узкими улочками, утопающими в зелени, и пряничными домиками, украшенными резными балконами», — отметили авторы.

Кроме того, они обратили внимание на Зеленоградск — «город котиков и безмятежности». В Железнодорожном они рекомендовали неспешно пройтись по улицам и рассмотреть восстановленную архитектуру.

Ранее другая опытная путешественница раскрыла любимые малые города России. Она включила в список Касимов и Белев.