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12:05, 11 апреля 2025Моя страна

Блогеры описали регион России словами «хочется возвращаться снова и снова»

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российские путешественники побывали в Калининградской области и описали регион словами «хочется возвращаться снова и снова». Своими впечатлениями они поделились в блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен».

Помимо Калининграда, тревел-блогеры посоветовали посетить Светлогорск. «Этот город, словно сошедший со страниц сказки, очаровывает своими узкими улочками, утопающими в зелени, и пряничными домиками, украшенными резными балконами», — отметили авторы.

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Кроме того, они обратили внимание на Зеленоградск — «город котиков и безмятежности». В Железнодорожном они рекомендовали неспешно пройтись по улицам и рассмотреть восстановленную архитектуру.

Ранее другая опытная путешественница раскрыла любимые малые города России. Она включила в список Касимов и Белев.

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