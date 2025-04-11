Назван способ выгодно уволиться работающему пенсионеру

Депутат Говырин: Работающему пенсионеру выгодно уволиться в конце месяца

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал ТАСС, каким будет перерасчет пенсии в случае увольнения работающего пенсионера в 2025 году. Его слова приводит ТАСС.

Говырин подчеркнул, что пенсионная система учитывает разницу между статусом работающего и неработающего пенсионера при расчете выплат. При увольнении россиянина восстанавливается индексация, пропущенная во время работы. Поэтому окончание работы для ряда граждан может привести к росту пенсии.

«Наиболее рациональным считается увольнение в последние дни месяца, поскольку перерасчет тогда начнется уже с первого числа следующего месяца. Уволившись, к примеру, 30 июня, пенсионер получит повышенную пенсию уже с 1 июля», — отметил он.

Ранее в Социальном фонде России (СФР) назвали категории россиян, имеющих право на досрочную пенсию. Среди них — россиянки, которые родили и воспитали более трех детей до достижения ими 8 лет.