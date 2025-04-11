Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:20, 11 апреля 2025Экономика

Назван способ выгодно уволиться работающему пенсионеру

Депутат Говырин: Работающему пенсионеру выгодно уволиться в конце месяца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал ТАСС, каким будет перерасчет пенсии в случае увольнения работающего пенсионера в 2025 году. Его слова приводит ТАСС.

Говырин подчеркнул, что пенсионная система учитывает разницу между статусом работающего и неработающего пенсионера при расчете выплат. При увольнении россиянина восстанавливается индексация, пропущенная во время работы. Поэтому окончание работы для ряда граждан может привести к росту пенсии.

«Наиболее рациональным считается увольнение в последние дни месяца, поскольку перерасчет тогда начнется уже с первого числа следующего месяца. Уволившись, к примеру, 30 июня, пенсионер получит повышенную пенсию уже с 1 июля», — отметил он.

Ранее в Социальном фонде России (СФР) назвали категории россиян, имеющих право на досрочную пенсию. Среди них — россиянки, которые родили и воспитали более трех детей до достижения ими 8 лет.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил, что в России успешно решаются жилищные вопросы. Как обстоит ситуация на рынке недвижимости?

    Microsoft обновила дизайн Office впервые за 7 лет

    Известной юмористке удалили матку

    Назван способ выгодно уволиться работающему пенсионеру

    Части россиян пересчитают зимние платежи за свет

    В МВД раскрыли новую схему мошенников с домофоном

    В Госдуме предложили разрешить россиянам отказываться от таксиста-мигранта

    В США заявили о гибели главы филиала Siemens при падении вертолета в Гудзон

    Польский политолог рассказал о восстановлении экономических отношений ЕС с Россией

    Названо идеальное оружие против нового дрона ВСУ «Рамзай»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше