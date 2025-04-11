Названы имеющие право на досрочную пенсию категории россиян

СФР: Родившие более трех детей могут досрочно выйти на пенсию

Россиянки, которые родили и воспитали более трех детей до достижения ими 8 лет и имеют страховой стаж от 15 лет, могут досрочно выйти на пенсию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России (СФР).

Так, женщины, родившие трех детей и воспитавшие их до 8 лет, могут выйти на пенсию в 57 лет, четверых детей — в 56 лет, а пятерых и более детей — в 50 лет.

Женщины, имеющие двоих и более детей и имеющие страховой стаж от 20 лет, а также проработавшие не менее 12 лет в районах Крайнего Севера или 17 лет в аналогичных местностях, могут выйти на пенсию в возрасте 50 лет. Также право на досрочную пенсию имеют родители детей-инвалидов, воспитавшие их до восьми лет.

Россияне, которые стали инвалидами из-за военной травмы, могут уйти на пенсию в 55 лет при стаже не менее 25 лет; женщины могут выйти на пенсию в 50 лет при стаже от 20 лет. Право на досрочную пенсию также имеют инвалиды по зрению (I группы): мужчины — в 50 лет при стаже не менее 15 лет, женщины — в 40 лет при стаже не менее 10 лет.

Лица с гипофизарным нанизмом или пропорциональные карлики могут получить пенсию досрочно: мужчины с минимальным стажем 20 лет — в 45 лет, а женщины с стажем от 15 лет — в 40 лет. Кроме того, жители Крайнего Севера и сопоставимых местностей, работающие в качестве оленеводов, рыбаков или охотников-промысловиков, могут выйти на пенсию раньше: мужчины — через 25 лет, женщины — через 20 лет.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Ленте.ру», что россияне, работающие в нормальных условиях труда, могут досрочно выйти на пенсию при длительном трудовом стаже. «Мужчины — при стаже работы 42 года, а женщины — 37 лет, но не раньше чем за 2 года до наступления общеустановленного возраста», — уточнила она.