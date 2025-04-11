Daily Mail: Россия может оставить Британию без электричества

В Великобритании испугались остаться без электричества из-за действий России. Опасения выразило издание Daily Mail.

В статье утверждается, что президент России Владимир Путин может оставить европейскую страну без света. «Британия зависит от обширной сети газопроводов, электрических кабелей и ветряных электростанций, но многие из них проложены по морскому дну и практически не защищены», — отмечается в материале.

Самым важным компонентом британской подводной инфраструктуры издание назвало силовой кабель Viking Link. СМИ выразило опасения, что российские военные могут его легко повредить и оставить всю страну без света. Уточняется, что этот страх усилился после того, как российское океанографическое судно «Янтарь» обнаружили в районе пролегания кабеля.

Ранее популярная британская газета Daily Mirror назвала российского телеведущего Владимира Соловьева главным рупором Путина. В материале также утверждается, что журналист озвучил «ошеломляющую угрозу» в адрес британцев.