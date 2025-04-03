В Британии известного телеведущего назвали главным рупором Путина

Газета Daily Mirror назвала телеведущего Соловьева главным рупором Путина

Популярная британская газета Daily Mirror назвала российского телеведущего Владимира Соловьева главным рупором президента России Владимира Путина. Материал доступен на сайте издания.

Газета выпустила статью под заголовком «Ведущий союзник Путина насмехается над [британским премьер-министром] Киром Стармером и королем Карлом, угрожая британцам тактическим ядерным оружием». В материале приведены слова Соловьева, которыми он прокомментировал заявления французского президента Эммануэля Макрона об отправке на Украину британских и французских военных.

«Главный телевизионный рупор Владимира Путина вынес сэру Киру Стармеру и королю громкое предупреждение о том, что британские военнослужащие, отправленные на Украину, могут быть убиты в результате российских ядерных ударов», — заявило Daily Mirror. В материале также утверждается, что российский ведущий озвучил «ошеломляющую угрозу» в адрес британцев.

Макрон в конце марта объявил, что Франция и Великобритания отправят делегацию военных на Украину, чтобы разработать формат будущей военной поддержки Вооруженных сил Украины. При этом он подчеркнул, что Париж и Лондон не ставят задачу заместить украинские войска, а планируют проработать «меры сдерживания».