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04:33, 11 апреля 2025Бывший СССР

ВСУ заставили женщину покинуть дом в ДНР и угрожали насилием ее детям

ТАСС: ВСУ заставили женщину покинуть дом в ДНР, угрожая насилием ее дочерям
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в поселке Великая Новоселка на юге Донецкой народной республики (ДНР), угрожая насилием над детьми, вынудили местную жительницу покинуть населенный пункт. Об этом рассказал спасенный из поселка сосед женщины, пишет ТАСС.

По его словам, соседку изнасиловали. «Она в шоковом состоянии находилась. Ей сказали, что если она сейчас не заведет машину и не уедет вместе с дочерьми, то с ними они сделают то же самое», — уточнил он.

По словам мужчины, дочерям пострадавшей на тот момент было 10 и 12 лет.

Ранее солдат ВСУ изнасиловал мобилизовавшего его полицейского. Военнослужащий был насильно мобилизован в армию, но потом дезертировал и захотел отомстить.

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