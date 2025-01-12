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01:37, 12 января 2025Бывший СССР

Солдат ВСУ изнасиловал мобилизовавшего его полицейского

Colonelcassad: Солдат ВСУ изнасиловал мобилизовавшего его полицейского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) изнасиловал сотрудника полиции, который его мобилизовал. О происшествии рассказал Telegram-канал Colonelcassad.

По его данным, военнослужащий был насильно мобилизован в армию, но потом дезертировал и захотел отомстить. Мужчина встретился с полицейским, предложил ему выпить и подсыпал в напиток снотворное, а затем изнасиловал.

Ранее стало известно о резком росте числа случаев самовольного оставления части (СОЧ) и дезертирства на Украине. По данным украинских СМИ, в сентябре число делопроизводств по факту уклонения от воинской службы насчитывалось почти восемь тысяч, а в ноябре их количество возросло примерно до 10 тысяч.

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