Colonelcassad: Солдат ВСУ изнасиловал мобилизовавшего его полицейского

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) изнасиловал сотрудника полиции, который его мобилизовал. О происшествии рассказал Telegram-канал Colonelcassad.

По его данным, военнослужащий был насильно мобилизован в армию, но потом дезертировал и захотел отомстить. Мужчина встретился с полицейским, предложил ему выпить и подсыпал в напиток снотворное, а затем изнасиловал.

Ранее стало известно о резком росте числа случаев самовольного оставления части (СОЧ) и дезертирства на Украине. По данным украинских СМИ, в сентябре число делопроизводств по факту уклонения от воинской службы насчитывалось почти восемь тысяч, а в ноябре их количество возросло примерно до 10 тысяч.