Двоих россиян осудят за изготовление и продажу контрафактной водки

В Оренбурге осудят двоих бутлегеров за продажу контрафактной водки

В Оренбурге осудят двоих бутлегеров за продажу контрафактной водки. Об этом в Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным ведомства, с января по ноябрь 2024 года 34-летний мужчина в своем доме организовал кустарное производство водки. Он в интернете закупал спирт и размешивал его с водой, после чего разливал по бутылкам с этикетками разных брендов. К производству он также привлек своего 44-летнего знакомого, с которым они перевозили товар по Оренбургской области. Контрафакт они продавали через знакомых.

При обследовании дома и гаража было обнаружено 3340 бутылок водки различных марок, три тысячи литров спирта, более трех тысяч смешанной жидкости в бочках и около тысячи бутылок с алкоголем без этикеток. Стоимость изъятого составила более 2,5 миллиона рублей.

Фигуранты находятся под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело по статьям 171.1 («Незаконное предпринимательство») и 171.3 («Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и сырья для их производства») УК РФ.

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