Экс-чиновник из Петербурга получил серьезное ранение при обороне опорника в зоне СВО

Экс-чиновник из Петербурга Серезлеев получил серьезное ранение в зоне СВО

Бывший глава комитета по печати Санкт-Петербурга Сергей Серезлеев получил серьезное ранение в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Фонтанка».

«Я был в Луганской области [Луганской народной республике], получил серьезное ранение, обороняя опорный пункт», — рассказал Серезлеев, уточнив, что ранили его два месяца назад.

Экс-чиновник также добавил, что на данный момент он продолжает лечение и находится в стабильном состоянии.

Серезлеев с 2015 года занимал пост главы комитета по печати Петербурга. В отставку его отправили в марте 2019 года.

Ранее в Ростовской области бойцу спецоперации отказали в выплате за ранение в связи с тем, что у него не было постоянной регистрации на территории региона.