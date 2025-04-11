Эксперты назвали не продающиеся годами загородные дома

Эксперт по жилью Ананьева: Сложно продать коттеджи 1990-х годов

Россиянам будет сложно продать морально устаревшие коттеджи 1990-х — начала 2000-х годов постройки, рассказала РБК руководитель загородного отделения «Миэль» «Сущевский» Татьяна Ананьева.

По ее словам, у зданий в стиле «дорогой дворец» с колоннами неинтересные для покупателей внешний вид и планировка, а также устаревшие материалы.

Также неуместны здания с кричащим дизайном, дома с очень старым ремонтом и отсутствием коммуникации, с несовременной планировкой и слишком большой площадью, рассказали эксперты.

Ранее стало известно, что покупателям загородной премиальной недвижимости перестало хватать новых домов, из-за чего им пришлось переключиться на готовое жилье. Из-за сложившейся тенденции на вторичном рынке спрос вырос на 43 процента.