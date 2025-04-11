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14:20, 11 апреля 2025Мир

ЕС признал неспособность добиться гарантий безопасности Украины

Глава дипломатии ЕС Каллас заявила, что гарантий безопасности Украины нет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Juan Medina / Reuters

Европа не может принять необходимые меры для обеспечения безопасности Украины, заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас . Ее цитирует британская газета The Guardian.

«Нет», — ответила глава евродипломатии на вопрос журналистов, есть ли ясность по поводу конкретных гарантий безопасности Украины.

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По словам Каллас, у стран ЕС нет четкого понимания, как можно добиться прекращения огня без того, чтобы оказать давление на Россию. «Разные государства-члены, как я уже сказала, имеют разные мнения, и диалог все еще продолжается», — добавила она.

Ранее аналитики Института изучения войны заявили, что Украина должна иметь сильную армию и получить гарантии безопасности от стран Запада для установления прочного мира с Россией.

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