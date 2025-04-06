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08:33, 6 апреля 2025Мир

Западные аналитики назвали два ключевых условия для мира на Украине

ISW: Сильная армия и гарантии безопасности Запада обеспечат мир на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Украина должна иметь сильную армию и получить гарантии безопасности от стран Запада для установления прочного мира на территории страны. Такое мнение озвучили аналитики Института изучения войны (ISW).

Как утверждают эксперты, это является «важнейшей составляющей послевоенного европейского устройства безопасности, которая может гарантировать постоянный мир на Украине». Они полагают, что требование России о демилитаризации Украины якобы противоречит усилиям американского президента Дональда Трампа по достижению продолжительного мира.

Ранее спецпредставитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странам Кирилл Дмитриев заявил, что некоторые гарантии безопасности для Киева могут быть приемлемы для России в том или ином виде. Однако он исключил возможность вступления Украины в НАТО, назвав такое развитие событий невозможным.

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