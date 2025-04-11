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15:24, 11 апреля 2025Силовые структуры

Глава управления военно-строительной компании арестован по делу о взятке и мошенничестве

В Москве на месяц арестован глава управления военно-строительной компании Иванов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве Савеловский районный суд арестовал главу строительного управления (СУ) по ЦФО публично-правовой Военно-строительной компании Матвея Иванова по делу о получении взятки и мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Иванов подозревается по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Он заключен под стражу на один месяц и 17 суток.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы на совокупную сумму более 55 миллионов рублей к публично-правовой компании «Военно-строительная компания», начальника филиала которой обвиняют во взятке в крупном размере в рамках гособоронзаказа.

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