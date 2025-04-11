Госдума приняла закон о жертвах геноцида советского народа

Госдума приняла закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа

Госдума приняла закон, который закрепляет понятие «геноцид советского народа». Это следует из данных, опубликованных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ определяет геноцид как «действия нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР» в период боевых действий. Речь идет в том числе о воспрепятствовании деторождению, принудительной передаче детей, насильственном переселении и создании условий, рассчитанных на уничтожение членов этих групп.

Кроме того, в законе прописаны формы увековечивания памяти жертв геноцид. К ним отнесли захоронение, поисковые работы, установку памятных знаков, создание музеев и выставок, произведения искусства и литературы, а также публикацию в СМИ материалов соответствующей тематики.

Ранее председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сообщил, что по последним данным, жертвами геноцида в годы Великой Отечественной войны стали около 15-16 миллионов советских граждан. При этом он подчеркнул, что ученые до сих пор ведут подсчеты и точное число тех, кто не выжил, неизвестно.