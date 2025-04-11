Госдума приняла закон о жертвах геноцида советского народа

Госдума приняла закон, который закрепляет понятие «геноцид советского народа». Это следует из данных, опубликованных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Документ определяет геноцид как «действия нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР» в период боевых действий. Речь идет в том числе о воспрепятствовании деторождению, принудительной передаче детей, насильственном переселении и создании условий, рассчитанных на уничтожение членов этих групп.
Кроме того, в законе прописаны формы увековечивания памяти жертв геноцид. К ним отнесли захоронение, поисковые работы, установку памятных знаков, создание музеев и выставок, произведения искусства и литературы, а также публикацию в СМИ материалов соответствующей тематики.
Ранее председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сообщил, что по последним данным, жертвами геноцида в годы Великой Отечественной войны стали около 15-16 миллионов советских граждан. При этом он подчеркнул, что ученые до сих пор ведут подсчеты и точное число тех, кто не выжил, неизвестно.