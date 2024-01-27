Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:05, 27 января 2024Россия

В России назвали число жертв гитлеровского геноцида в СССР

Мединский: жертвами гитлеровского геноцида в СССР стали более 15-16 млн человек

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press

Около 15-16 миллионов советских людей стали жертвами гитлеровского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Такое число назвал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, уточнив, что оно может быть и больше, передает РИА Новости.

Мединский побеседовал с журналистами на церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР. В день 80-летия полного снятия блокады Ленинграда мемориал открыли президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко.

«Точное число жертв до сих пор неизвестно. Ученые ведут подсчеты, которые, я думаю, никогда не завершатся. Цифры могут быть и больше — все зависит от методики подсчета», — объяснил помощник российского лидера.

Ранее Владимир Путин пообещал, что страна продолжит расследование нацистских преступлений против мирного населения, совершенных в годы войны. Он объявил, что преступления гитлеровцев являются карательными акциями и не имеют срока давности.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Прокуратура начала проверку после обрушения стены дома в российском городе

      В США ответили на слова Лаврова насчет Украины

      В Петербурге в годовщину снятия блокады запустили праздничный салют

      Пограничники США встали на сторону Техаса в конфликте с Белым домом

      В России назвали число жертв гитлеровского геноцида в СССР

      Теннисистка Соболенко рассказала о праздновании победы на Australian Open

      На Украине заявили о политическом конце Зеленского

      Нарышкин рассказал о борьбе России с неонацизмом на Украине

      Маск обвинил пограничников в содействии нелегальным мигрантам

      Раскрыты подробности о частичном обрушении дома в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше