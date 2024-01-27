В России назвали число жертв гитлеровского геноцида в СССР

Мединский: жертвами гитлеровского геноцида в СССР стали более 15-16 млн человек

Около 15-16 миллионов советских людей стали жертвами гитлеровского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Такое число назвал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, уточнив, что оно может быть и больше, передает РИА Новости.

Мединский побеседовал с журналистами на церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР. В день 80-летия полного снятия блокады Ленинграда мемориал открыли президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко.

«Точное число жертв до сих пор неизвестно. Ученые ведут подсчеты, которые, я думаю, никогда не завершатся. Цифры могут быть и больше — все зависит от методики подсчета», — объяснил помощник российского лидера.

Ранее Владимир Путин пообещал, что страна продолжит расследование нацистских преступлений против мирного населения, совершенных в годы войны. Он объявил, что преступления гитлеровцев являются карательными акциями и не имеют срока давности.