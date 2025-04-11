Известная актриса рассказала о жизни в общежитии

Актриса Ирина Безрукова рассказала, что в детстве жила в комнате в общежитии

Известная российская актриса Ирина Безрукова сообщила, что в детстве жила с родителями в комнате в общежитии в Ростове-на-Дону. Воспоминаниями о том периоде жизни она поделилась в интервью журналу WomanHit.

Артистка ответила на вопрос, какой подарок она считает одним из самых памятных. По словам Безруковой, им была немецкая кукла, подаренная ей родителями на день рождения. Звезда добавила, что, скорее всего, игрушка стоила дорого для отца и матери, так как в тот момент они платили деньги за будущую кооперативную квартиру.

«Сами мы жили в общежитии для творческих работников в Ростове-на-Дону. Поскольку папа играл в симфоническом оркестре на гобое, нам дали комнату в творческом общежитии. Там был длиннющий коридор, и у каждой семьи своя комната. В конце коридора несколько душевых, туалетов, общая кухня. Помню, как дети носились по этому коридору туда-сюда», — отметила актриса.

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