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04:25, 11 апреля 2025Интернет и СМИ

Известной юмористке удалили матку

Известная юмористка и актриса Кэти Гриффин рассказала, что ей удалили матку
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Известная комедиантка и актриса Кэти Гриффин рассказала, что перенесла гистерэктомию — операцию по удалению матки — из-за предракового состояния. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Хорошего понедельника! В пятницу мне сделали гистерэктомию, да, они вынули матку, Фаллопиевые трубы и яичники. Предраковое состояние бла-бла-бла», — написала юмористка в публикации.

Гриффин добавила, что недоумевает, почему у нее все еще нет собственного реалити-шоу после таких новостей. Также она поиронизировала над профессиональными качествами медсестры, которая с ней работала, и предположила, что та получила образование онлайн.

Ранее стало известно, что популярная американская телеведущая Саманта Харрис полностью выздоровела после повторно диагностированного рака молочной железы. Харрис отметила, что прошла необходимый курс операций и теперь хорошо себя чувствует.

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