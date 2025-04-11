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14:26, 11 апреля 2025Ценности

Ксения Собчак высмеяла наряды российских звезд на премии «Жара Music Awards»

Собчак высмеяла наряды певиц Алсу и Клавы Коки на премии «Жара Music Awards»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Телеведущая Ксения Собчак высмеяла наряды российских звезд на церемонии вручения музыкальной премии «Жара Music Awards». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Журналистка разместила снимки с красной дорожки церемонии, на которых запечатлены певицы Анна Асти, Анна Седокова, Алсу, Клава Кока и актриса Юлия Годунова. Собчак заметила, что все знаменитости решили надеть на мероприятие платья золотистых и оранжевых цветов с металлическими переливами.

«Никто. Абсолютно никто. Коробка конфет "Ассорти" в твоем холодильнике», — подписала она публикацию.

Ранее профессор моды РГУ имени А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа Надежда Коробцева оценила образы телеведущей Ксении Собчак. Тогда эксперт отметила, что звезда зачастую выбирает нелепые и не подходящие к ее цветотипу внешности вещи.

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