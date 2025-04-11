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16:43, 11 апреля 2025Интернет и СМИ

Мизулину проверят на вымогательство из-за заявления бывшей жены Паши Техника

Депутат Даванков попросил МВД проверить Мизулину на вымогательство
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков попросил МВД проверить главу Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерину Мизулину на вымогательство из-за заявления бывшей жены рэпера Паши Техника (настоящая фамилия — Ивлев). Об этом сообщается в Telegram-канале журналистки Ксении Собчак.

Как указал в обращении депутат, бывшая жена рэпера заявила, что ранее его деятельность вызывала у Мизулиной вопросы, которые «были решены в ходе неформального обсуждения».

«В декабре 2023 года Екатерина Мизулина сообщила о направлении обращения в МВД с просьбой проверить деятельность Павла Ивлева на предмет возможной пропаганды запрещенных веществ и распространения деструктивного контента. Однако после проведенной проверки уголовное дело в отношении Павла Ивлева не возбуждалось», — говорится в документе.

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Даванков обратил внимание на то, что после этого глава ЛБИ не пыталась инициировать проверки и не высказывалась публично о деятельности музыканта. Такое поведение, как отмечается в документе, не характерно для Мизулиной, которая обычно «при обращении внимания на деятельность определенных лиц регулярно направляет многочисленные обращения и активно высказывается в СМИ до тех пор, пока не будут приняты соответствующие меры».

«Прошу (...) провести проверку деятельности Екатерины Мизулиной (...) на предмет возможного наличия признаков противоправных действий, в том числе вымогательства», — добавляется в обращении.

Паши Техника не стало 4 апреля. Он попал в больницу в Таиланде 27 марта, после чего врачи сразу же ввели его в кому. Музыканту было 40 лет.

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