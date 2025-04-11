Многодетный отец ушел на СВО и четыре месяца подряд не получал ни рубля

Многодетному участнику СВО четыре месяца не платили довольствие

Многодетному участнику специальной военной операции (СВО) на Украине из Тюмени четыре месяца подряд с момента заключения контракта не платили довольствие. Об этом в своем Telegram рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

По данным парламентария, отец четверых детей заключил контракт с Минобороны в ноябре 2024 года. «Однако ни в ноябре, ни в декабре, ни в другие последующие месяцы он не получил ни рубля из причитающегося ему денежного довольствия», — написал Иванов.

Депутату удалось выяснить, что деньги бойцу не перечисляли сначала по причине того, что приказ о зачислении военнослужащего в списки командование воинской части издало несвоевременно: только в марте после соответствующего запроса.

При этом документ был издан с ошибкой — было некорректно указано воинское звание россиянина. Как пояснил Иванов, на бумаге военного с подполковника «разжаловали» до рядового.

После вмешательства военной прокуратуры все ошибки были исправлены, а данные занесены в базу.

Ранее военнослужащий из Талицы Свердловской области получал всего 21 тысячу рублей за участие в СВО. Он отправился на фронт по мобилизации.