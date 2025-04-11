Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:49, 11 апреля 2025Бывший СССР

На Украине приготовились к усилению мобилизации

Дополнительные силы ТЦК направили в Одессу для усиления мобилизации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Дополнительные силы сотрудников ТЦК (аналог военкомата на Украине) в начале апреля были переведены в Одессу из Киевской области из-за неудовлетворительных показателей мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

«На территорию региона в начале апреля прибыли дополнительные силы из числа сотрудников ТЦК, 60 человек — из Киевской области», — говорится в сообщении.

В сети активно распространяются видео, на которых запечатлены случаи призыва на военную службу на Украине. На этих роликах видно, как офицеры военкоматов помещают мужчин в микроавтобусы, часто применяя физическую силу и избивая их.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Согласно новым правилам, повестка будет считаться врученной, даже если призывник не подписал документ: датой вручения будет считаться день, когда сделан штамп о невозможности лично передать повестку. В законе также указано, что военнообязанные обязаны постоянно носить при себе военный билет и предъявлять его по первому запросу сотрудников военкомата и полиции. Сроки демобилизации в документе не указаны.

    Обсудить
    Последние новости

    США призвали Россию освободить американского наемника. Его осудили за службу на стороне ВСУ

    Желание Трампа сократить численность американских войск в Европе объяснили

    Извращенец полгода подглядывал за подругой с помощью скрытых камер

    На продажу выставили квартиру «королевы гранжа»

    В российской Арктике зима стала короче

    Овечкину подарили золотую клюшку и часы

    Раскрыты приказы молодых офицеров ВСУ о «мясных штурмах»

    В США заявили о «симбиозе» России и КНДР

    Зеленского заподозрили в соучастии в покушении на Трампа

    Пострадавшая при крушении батискафа в Египте россиянка скончалась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше