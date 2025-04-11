На Украине приготовились к усилению мобилизации

Дополнительные силы ТЦК направили в Одессу для усиления мобилизации

Дополнительные силы сотрудников ТЦК (аналог военкомата на Украине) в начале апреля были переведены в Одессу из Киевской области из-за неудовлетворительных показателей мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

«На территорию региона в начале апреля прибыли дополнительные силы из числа сотрудников ТЦК, 60 человек — из Киевской области», — говорится в сообщении.

В сети активно распространяются видео, на которых запечатлены случаи призыва на военную службу на Украине. На этих роликах видно, как офицеры военкоматов помещают мужчин в микроавтобусы, часто применяя физическую силу и избивая их.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Согласно новым правилам, повестка будет считаться врученной, даже если призывник не подписал документ: датой вручения будет считаться день, когда сделан штамп о невозможности лично передать повестку. В законе также указано, что военнообязанные обязаны постоянно носить при себе военный билет и предъявлять его по первому запросу сотрудников военкомата и полиции. Сроки демобилизации в документе не указаны.