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18:13, 11 апреля 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о переброске резервов ВСУ на одно направление

На Украине объявили о переброске резервов ВСУ на сумское направление
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы на сумское направление из-за опасения наступления России. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на украинские военные круги.

По их словам, ВСУ перебрасывают резервы еще в Харьковскую и Черниговскую области. Основной приоритет среди украинских военных — село Локня, пишет издание.

На все направления отправлены дополнительные силы. Так, военные говорят о том, что «готовятся к разным вариантам действий» со стороны Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее Минобороны России сообщало, что было нанесено поражение нескольким подразделениям ВСУ в приграничной Сумской — Курской области. Среди них — два штурмовых полка, четыре бригады теробороны и три десантно-штурмовых бригады.

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