На Украине сообщили о переброске резервов ВСУ на одно направление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы на сумское направление из-за опасения наступления России. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на украинские военные круги.
По их словам, ВСУ перебрасывают резервы еще в Харьковскую и Черниговскую области. Основной приоритет среди украинских военных — село Локня, пишет издание.
На все направления отправлены дополнительные силы. Так, военные говорят о том, что «готовятся к разным вариантам действий» со стороны Вооруженных сил (ВС) России.
Ранее Минобороны России сообщало, что было нанесено поражение нескольким подразделениям ВСУ в приграничной Сумской — Курской области. Среди них — два штурмовых полка, четыре бригады теробороны и три десантно-штурмовых бригады.