Минобороны России раскрыло детали боев с ВСУ на курском и белгородском направлениях

МО РФ: На белгородском направлении нанесено поражение двум штурмовым полкам ВСУ

На белгородском и курском направлениях нанесено поражение нескольким подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди которых — два штурмовых полка, четыре бригады теробороны и три десантно-штурмовых бригады. Эти детали боев раскрыли журналистам в Министерстве обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, за неделю российские военные освободили населенных пункт Гуево в Курской области, а также взяли под контроль села Басовка и Журавка в Сумской области.

Отмечается, что всего за неделю ВСУ потеряли более 10 тысяч военнослужащих на всех направлениях спецоперации. Число уничтоженных Вооруженными силами России танков ВСУ составило 22 796, а количество подбитых единиц специальной автомобильной техники превысило 33 960.

Ранее в Минобороны обвинили Украину в пяти атаках по энергообъектам России за сутки.