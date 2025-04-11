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13:07, 11 апреля 2025Россия

Минобороны России раскрыло детали боев с ВСУ на курском и белгородском направлениях

МО РФ: На белгородском направлении нанесено поражение двум штурмовым полкам ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На белгородском и курском направлениях нанесено поражение нескольким подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди которых — два штурмовых полка, четыре бригады теробороны и три десантно-штурмовых бригады. Эти детали боев раскрыли журналистам в Министерстве обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, за неделю российские военные освободили населенных пункт Гуево в Курской области, а также взяли под контроль села Басовка и Журавка в Сумской области.

Отмечается, что всего за неделю ВСУ потеряли более 10 тысяч военнослужащих на всех направлениях спецоперации. Число уничтоженных Вооруженными силами России танков ВСУ составило 22 796, а количество подбитых единиц специальной автомобильной техники превысило 33 960.

Ранее в Минобороны обвинили Украину в пяти атаках по энергообъектам России за сутки.

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