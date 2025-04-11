На Украине бросили в мусорный бак директора больницы из-за увольнения неврологов

Директора больницы в Житомирской области бросили в мусорный бак

Директора больницы в Житомирской области выбросили в мусорный бак из-за реорганизации неврологического отделения и увольнения сотрудников. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«В Житомирской области директора больницы бросили в мусорный бак из-за закрытия отделения (...). Жители вышли на митинг против реорганизации неврологического отделения и увольнения работников», — указано в сообщении.

Отмечается, что в результате генеральный директор больницы отменил свой приказ о реорганизации.

В июне 2023 года в Киеве радикалы напали на бывшего депутата Верховной Рады Тараса Черновола, облили его мочой и зеленкой, а потом запихнули в мусорный бак. По словам Черновола, эту акцию заказал Офис президента Владимира Зеленского из-за его оппозиционных высказываний.