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12:43, 13 июня 2023Бывший СССР

Украинского экс-депутата облили зеленкой и запихнули в мусорный бак

В Киеве радикалы облили зеленкой и бросили в бак экс-нардепа Рады Тараса Черновола

Фото: РИА Новости

В Киеве радикалы напали на бывшего депутата Верховной Рады Тараса Черновола, облили его мочой и зеленкой, а потом запихнули в мусорный бак. Пострадавший заявил, что причиной стал его пост о невесте погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло Алине Михайловой. Об этом написало издание Страна.ua.

По словам Черновола, эту акцию заказал Офис президента Владимира Зеленского из-за его оппозиционных высказываний.

В мае бывший депутат опубликовал пост о неких «псевдоолигархических шмарах» и прикрепил к нему фотографию Михайловой.

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После нападения на него Черновол сказал, что не оскорблял Михайлову, а лишь хотел защитить свободу слова. Его слова привел Telegram-канал «Политика Страны».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Киев является прямой целью России. Он опубликовал фотографию киевского Майдана Независимости с флагом России.

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    Александр Слабиев
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