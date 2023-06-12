Медведев назвал Киев прямой целью России

Помощник Медведева заявил, что зампред Совбеза считает Киев прямой целью России

Зампред Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев считает, что Киев является прямой целью России. Об этом заявил помощник политика в аппарате СБ Олег Осипов, комментируя фотографию с российским флагом над майданом Незалежности в центре Киева, опубликованную в его соцсетях. Его цитирует РИА Новости.

Политик выложил пост в своем Telegram-канале. «Майдан незалежності. Скоро — площадь России», — написал Медведев под снимком.

Осипов отметил, что зампред СБ считает Киев русским городом. «Это русский город, и он вернется домой. Мы не остановимся, пока не вернем его. С праздником!», — привел Осипов слова Медведева.

Ранее Медведев призвал Российскую армию остановить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и начать собственное наступление. Политик напомнил, что не стоит недооценивать украинскую сторону, которую в конфликте активно поддерживает Запад.