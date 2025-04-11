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14:34, 11 апреля 2025Мир

На Западе раскрыли участие ЕС в планировании отправки войск на Украину

Минобороны Британии: ЕС не участвует в планировании отправки войск на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thibault Camus / Reuters

Власти Европейского союза (ЕС) и, в частности, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не участвуют в планировании отправки войск на Украину, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили. Его цитирует ТАСС.

«Кая Каллас — отличный европейский лидер, однако ЕС не участвует в планировании в рамках "коалиции желающих"», — рассказал на брифинге глава оборонного ведомства.

По словам Хили, согласование отправки военного контингента на Украину находится в «продвинутой фазе».

Ранее Каллас заявила, что ЕС не может принять необходимые меры для обеспечения безопасности Украины. Как указала дипломат, у Европы нет четкого понимания, как можно добиться прекращения огня без того, чтобы оказать давление на Россию.

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