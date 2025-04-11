Найден способ снизить вред от сидячего образа жизни

MVR: Чередование воздействия холода и тепла на кожу улучшает работу сосудов

Длительное сидение ухудшает кровообращение не только в ногах, но и в руках — и это может быть первым шагом к нарушению работы сосудов. Однако японские ученые нашли простое средство, которое помогает уменьшить этот вред: чередование воздействия холода и тепла на кожу. Результаты исследования опубликованы в журнале Microvascular Research.

Ученые из Университета Цукубы пригласили 11 здоровых молодых добровольцев, которые сидели неподвижно в течение 75 минут. В это время на четыре участка кожи предплечья участников поочередно воздействовали холодом и теплом. Исследователи измеряли, как реагируют сосуды кожи на эти стимулы — сужаются или расширяются ли они должным образом.

Выяснилось, что продолжительное сидение действительно снижает способность сосудов к расширению, что свидетельствует о начинающемся ухудшении сосудистой функции. Однако при чередовании температур, даже без движения, сосудистая реакция сохранялась значительно лучше. Кроме того, у участников улучшалась и функция вазоконстрикции (сужения сосудов), на которую само сидение не влияло.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что даже без изменения уровня активности можно защитить сосуды от вредного влияния сидячего образа жизни, воздействуя на кожу температурой. Это может стать основой для новых профилактических решений — например, разработок носимых устройств или регулируемых обогревающих и охлаждающих повязок, которые можно применять в офисе или дома.