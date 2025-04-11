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19:45, 11 апреля 2025Культура

Названа стоимость похорон Паши Техника

Эксперт Шевченко: Элитные похороны Паши Техника стоили от 1,5 миллиона рублей
Ольга Коровина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Руководитель центра ритуальных услуг «Вознесение» Елена Шевченко назвала элитными похороны рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев). Об этом она рассказала изданию Life.ru.

По словам Шевченко, похороны в Москве обычно стоят около 1,5 миллиона рублей, причем в эту стоимость не входит место на кладбище и поминки. Эксперт отметила, что для прощания с музыкантом выбрали лучшее кладбище и гроб: «Канадский гроб — от 110 до 350 тысяч рублей в зависимости от материала. Выглядит как самый дорогой, 350-400 тысяч».

Отпевание в храме Петра и Павла в Лефортово, по словам эксперта, стоит от 5000 до 10 тысяч рублей, а крест на могиле Техника — около 30 тысяч. Отмечается, что на церемонии работала специальная бригада сопровождения из аппарата Управления делами Президента, услуги которой стоят 30-40 тысяч рублей в час. «Визуально похороны элитные, они ничем не отличаются от похорон киноактеров, которые были недавно. Похороны с использованием лифта и еловых лап, элитные церемониймейстеры», — добавила Шевченко.

Ранее стало известно, что пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука оплатил место на кладбище для Паши Техника. Сообщалось, что место для погребения рэпера обошлось в 2 миллиона рублей.

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