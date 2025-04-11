«Не женитесь на тех, кто продает любовь». Жена бойца СВО изменила ему, получила «гробовые» и уехала с любовником в Египет

Вдова участника СВО получила гробовые выплаты и уехала с любовником в Египет

Вдова участника специальной военной операции (СВО), несмотря на бракоразводный процесс, получила «гробовые» выплаты за смерть супруга и уехала с любовником в Египет. Об этом сообщила активист и волонтер Анастасия Кашеварова.

Боец отряда спецназа «Ахмат» с позывным Варяг женился на 21-летней россиянке по имени Ангелина в августе 2024 года. По словам родственников и друзей, вместе супруги пробыли недолго — две-три недели, так как мужчина постоянно был на передовой. Девушка открыто изменяла мужу, выкладывала в сеть видео интимного характера с другими мужчинами. В связи с этим боец подал на развод.

Судебное заседание прошло 25 февраля 2025 года, однако решение о разводе вступило в силу только через месяц, 25 марта. 9 марта Варяга не стало. Это дало возможность формально все еще остававшейся его женой девушке получить все положенные выплаты. Реализовав часть имущества бойца, она уехала с любовником за границу.

История нашего боевого товарища (...) должна послужить всем нашим ребятам назиданием того, что любовь — удел великих душ, и ничего общего с эскортом она не имеет. Не женитесь, ребята, на тех, кто продает вам свою любовь, это не любовь, а продать такая женщина может все — и тело, и добродетель, и честное имя, и Родину Анастасия Кашеварова активист и волонтер

Варяг участвовал в операции «Поток» в Судже

По словам волонтера, Варяг освобождал Курскую область. Он вместе с сослуживцами участвовал в операции «Поток» — прошел внутри газовой трубы, закрепился на окраине Суджи и начал теснить военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бойцы из взвода Варяга пали 9 марта — по ним ударили из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Организацией похорон Варяга занимались друзья, сослуживцы и мать. Бывшая супруга, как утверждается, участия в этом не принимала. Сейчас мать солдата подала в суд, чтобы лишить его экс-супругу выплат. «Дело тут не в деньгах, а в том, что это насмешка и издевательство над нашими бойцами, над семейными ценностями, да в принципе над здравым смыслом и правом», — резюмировала Кашеварова.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Ранее стало известно о проблемах участников СВО из-за любовниц

7 апреля общественница рассказала, что участники спецоперации и их супруги сталкиваются с проблемами из-за «Черных вдов» и «Мальвинок» — женщин во фронтовых регионах, которые передают сведения противнику, а также женят на себе бойцов и получают выплаты после из гибели.

По рассказу Кашеваровой, жены солдат сталкивались с ситуациями, когда они не получали положенные деньги из-за того, что супруг уже потратил все заработанное на женщин из прифронтовой зоны. «Или супруга писала жалобу, что не дают отпуск, а ему давали, просто он провел его с любовницей», — добавила она.

Общественница указала, что ей известно, что часто во избежание проблем командиры отпускают подчиненных в отпуск лишь к законным супругам, так как военные заражаются венерическими заболеваниями и становятся жертвами секс-агентов ВСУ.

