Одну категорию москвичей предупредили об опасности из-за резкого потепления

Врач: Аллергикам грозит опасность из-за резкого потепления в Москве

Аллергикам грозит опасность из-за резкого потепления в столице. Об этом агентству «Москва» сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

Из-за резкого потепления стремительно вырастет количество пыльцы, поэтому у москвичей могут обостриться как сезонный аллергический ринит, так и бронхиальная астма. Людям, склонным к заболеваниям, следует как можно меньше времени проводить на улице в первой половине дня, так как в это время концентрация пыльцы достигает пиковых значений.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на следующей неделе может потеплеть до плюс 22 градусов, что соответствует значениям начала лета. В ночь на понедельник, 14 апреля, в столице прогнозируются заключительные слабые заморозки, а уже днем воздух прогреется до плюс 10 — плюс 15. При этом резкое потепление ожидается во второй половине недели — днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 17-22 градуса.