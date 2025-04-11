Взятый в плен солдат ВСУ рассказал об инструкторе-гее из Великобритании

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Горбенко рассказал об инструкторе гомосексуалисте (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) из Великобритании, подвергавшемся насмешкам со стороны сослуживцев. Его слова передает РИА Новости.

«У нас есть инструктор из Британии, позывной "Британец", он является геем. Спит со своим переводчиком», — рассказал пленный.

По его словам, инструктор не отвечает уровню своей должности из-за того, что ведет себя слишком мягко, а другие инструктора шутят и иногда его избивают.

Ранее бывший украинский военный, перешедший на сторону России, заявил, что иностранные инструкторы, которые должны были обучать бойцов ВСУ использовать западное оружие, сбежали с одного из полигонов после удара российских войск.