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13:27, 11 апреля 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал об инструкторе-гее из Великобритании

Взятый в плен солдат ВСУ рассказал об инструкторе-гее из Великобритании
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Горбенко рассказал об инструкторе гомосексуалисте (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) из Великобритании, подвергавшемся насмешкам со стороны сослуживцев. Его слова передает РИА Новости.

«У нас есть инструктор из Британии, позывной "Британец", он является геем. Спит со своим переводчиком», — рассказал пленный.

По его словам, инструктор не отвечает уровню своей должности из-за того, что ведет себя слишком мягко, а другие инструктора шутят и иногда его избивают.

Ранее бывший украинский военный, перешедший на сторону России, заявил, что иностранные инструкторы, которые должны были обучать бойцов ВСУ использовать западное оружие, сбежали с одного из полигонов после удара российских войск.

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