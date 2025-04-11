Плюс-сайз-звезда «Эйфории» показала грудь в откровенном бюстгальтере

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра показала откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» предстала на размещенных кадрах в шелковом халате и розовом бюстгальтере с черным печатным принтом, который частично оголял ее грудь. При этом она позировала перед камерой с макияжем, выполненным в нюдовых тонах, и легкими локонами.

«Люблю гламур и свой новый бюстгальтер», — подписала знаменитость пост, который набрал 143 тысячи лайков.

В марте Барби Феррейра поделилась снимками в кожаных мини-шортах.

