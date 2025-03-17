Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:25, 17 марта 2025Ценности

Плюс-сайз-звезда «Эйфории» показала фигуру в облегающих шортах

Актриса Барби Феррейра показала фигуру в облегающих кожаных шортах
Мария Винар

Фото: @barbieferreira

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в зеркало. Так, Феррейра предстала перед камерой в болеро, кружевной майке и надетых на колготки облегающих кожаных шортах с высокой посадкой. Помимо прочего, на ней были лакированные ботинки, оформленные квадратным носом.

Кроме того, на размещенном кадре видно, что внешний вид знаменитости дополнили очки с прозрачными линзами и ярко-красная помада.

В феврале сообщалось, что Барби Феррейра похвасталась фигурой в бикини после похудения.

    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России высказались о будущем статусе Украины

    Жительница Суджи рассказала о признании танкистов ВСУ

    Обнаружен влияющий на старение мозга фактор

    Мужчина попытался сделать чипсы дома и получил неоднозначный результат

    Плюс-сайз-звезда «Эйфории» показала фигуру в облегающих шортах

    Названы главные ошибки ВСУ в Курской области

    Мужчина ночью проник в чужой дом и начал массировать ноги незнакомой спящей женщине

    На Западе указали на странное решение ВСУ

    Израиль ограничил работу российскому журналисту после вопроса об Украине

    В России предложили увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше