Плюс-сайз-звезда «Эйфории» показала фигуру в облегающих шортах

Актриса Барби Феррейра показала фигуру в облегающих кожаных шортах

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в зеркало. Так, Феррейра предстала перед камерой в болеро, кружевной майке и надетых на колготки облегающих кожаных шортах с высокой посадкой. Помимо прочего, на ней были лакированные ботинки, оформленные квадратным носом.

Кроме того, на размещенном кадре видно, что внешний вид знаменитости дополнили очки с прозрачными линзами и ярко-красная помада.

В феврале сообщалось, что Барби Феррейра похвасталась фигурой в бикини после похудения.